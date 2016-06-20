Великий Новгород, 20 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Создание туристско-рекреационного кластера «Старорусский» позволит увеличить турпоток до 572 тысяч туристов в год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили сегодня, 20 июня, в пресс-центре правительства Новгородской области, комментируя постановление председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о создании туристских кластеров в 17 регионах России.

Сержант Пеппер Старая Русса

«Планируется, что создание туристско-рекреационного кластера «Старорусский» в 2018 году позволит организовать 397 дополнительных рабочих мест и увеличить туристский поток до 571,9 тысячи туристов в год», — сообщили в пресс-центре. Отмечается, что в прошлом году Старую Руссу посетили более 380 тысяч туристов, которые останавливались в гостиницах.

В рамках создания кластера в Старой Руссе планируется развивать и действующие объекты (курорт «Старая Русса», Дом-музей Ф. М. Достоевского, интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина») и создавать новые, среди которых — строительство многофункционального курортного комплекса.

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