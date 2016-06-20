Рига, 20 июня, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Правительство Латвии на заседании во вторник, 21 июня, в закрытом режиме заслушает доклад Министерства обороны о ходе реализации проекта «О разведке, наблюдении за воздушным пространством и возможностях противовоздушной обороны», сообщает LETA.

US ARMY Радиолокатор Sentinel

Напомним, 17 июня командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе, на авиабазе воздушных сил во время торжественной церемонии вручения в дар от США первых двух тактических радиолокаторов противовоздушной обороны (ПВО) Sentinel сказал, что эти радиолокаторы — только начало программы ПВО в Латвии, которая продлится несколько лет.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Граубе ответил, что в будущем планируется развивать системы управления огнем, закупить современные ракетные комплексы ПВО и получить от США еще два радиолокатора Sentinel.

Также стало известно, что Латвия получит в общей сложности четыре таких радиолокатора, а также четыре бронемашины HMMWV для их перемещения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 года начнется обучение латвийских специалистов эксплуатации радиолокаторов, которое займет всего несколько недель. Локаторы Sentinel способны идентифицировать вертолеты, скоростные атакующие самолеты, ракеты и беспилотники.

Несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.