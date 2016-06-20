Москва, 20 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. При подготовке антитеррористического пакета законопроектов комитет Госдумы по безопасности предлагал единообразный подход к порядку хранения информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявила глава комитета Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Положения, которые ранее были закреплены в постановлении правительства РФ выносятся на уровень прямого законодательного обеспечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Перо и рукописный текст

«А именно, требования, которые уже действуют в постановлении правительства в отношении интернет-провайдеров по хранению метаданных сроком до 3 лет, сохраняется и отражается в законе как уже действующая норма», — пояснила она.

В отношении интернет-провайдеров и операторов связи закладывается общий подход. «В соответствии с законом, порядок, сроки и объем хранения иной информации будут определяться правительством. При этом, срок хранения дополнительной информации, устанавливаемый правительством, может быть в интервале 6 месяцев», — говорит депутат.

«Мы считаем такой подход компромиссным, обеспечивающим решение вопросов правоохранительного свойства и учитывающим интересы провайдеров и операторов связи», — заключила Яровая.

Срок вступления в действие этих норм закладывается в законе с 2018 года. При этом у депутатов есть понимание того, что понадобится еще дополнительной срок, связанный с подготовкой нормативных актов на уровне правительства и составит около трех лет.