Калуга, 20 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Нарушения требований к оборудованию и покрытию детских игровых площадок, безопасности их эксплуатации обнаружено в ходе прокурорских проверок, сообщил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Жиздринского района Калужской области Владислав Андреев.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

По его словам, отсутствует контроль за техническим состоянием оборудования на детских игровых площадках, спортивных сооружениях, находящихся на балансе школ №№ 1 и 2 города Жиздры, Кореневской школы, а также детского сада «Улыбка». На этих площадках, не разработан комплекс мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на них.

Кроме того, на территории городского парка «Сказка» выявлен бесхозяйный спортивный инвентарь для подростковой площадки, техническим обслуживанием которого никто не занимается, что создает угрозу безопасности при его эксплуатации.

Выявленные нарушения создают предпосылки для детского травматизма. В связи с этим, прокуратура внесла представления в адрес руководства четырех образовательных организаций и в администрацию городского поселения «Город Жиздра» с требованием о незамедлительном устранении нарушений, привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения тяжких телесных повреждений 13-летним подростком во время игры в мяч на спортивной площадке.

По версии следствия, 13 мая 2016 года в вечернее время на одной из спортивных площадок открытого типа, расположенной в калужском микрорайоне Байконур, в ходе игры в мяч на 13-летнего подростка опрокинулись футбольные ворота, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что футбольные ворота, принятые на баланс муниципальным автономным учреждением «Калугаблагоустройство», установленные одним из индивидуальных предпринимателей не были закреплены надлежащим образом.

В настоящее время органами Следственного комитета России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, подтверждающей причастность к совершённому преступлению конкретных лиц. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого пострадал 13-летний футболист. По версии следствия, директор муниципального учреждения вследствие недобросовестного отношения к работе не принял меры к сертификации либо исключению из эксплуатации ворот для мини-футбола, достоверно зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолетних в спортивной секции по мини-футболу. В результате бездействия подозреваемого в марте 2016 года в во время футбольного матча на 13-летнего потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения.