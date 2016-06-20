Гатчина, Ленинградская область, 20 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Трагическое происшествие случилось 19 июня на одном из дачных участков в Гатчинском районе Ленинградской области. Малолетний ребенок упал в бочку с водой, попытавшись достать попавшую туда игрушку. Об этом сообщили сегодня, 20 июня, в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

moe-online.ru Бочка с водой

Как сообщается, 19 июня в больницу города Коммунар Гатчинского района привезли ребенка с признаками утопления. Как выяснилось, ребенок был на даче вместе с матерью и уронил в бочку с водой игрушку. Потянувшись за ней, он сам упал в емкость.

«Родители самостоятельно доставили тело ребенка в лечебное учреждение, где медики констатировали наступление смерти», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

С целью установления истинной причины смерти ребенка назначено медицинское исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения дела.

Отметим, что с наступлением летнего сезона количество инцидентов с участием детей на воде и в местах отдыха заметно увеличилось. «Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушением требований безопасного поведения на воде», — отмечают в ГУ МЧС по Ленобласти и советуют взрослым провести беседу о правилах поведения на воде со своими детьми и воспитанниками.