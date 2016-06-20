Берлин, 20 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель придерживается позиции о том, что санкции ЕС против России могут быть сняты только после выполнения Москвой Минских мирных соглашений, заявил 20 июня официальный представитель главы ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель (фрагмент)

«Санкции могут быть сняты, как только Россия выполнит эти обязательства», — отметил он в ходе пресс-конференции правительства ФРГ, повторив позицию «Большой семерки», высказанную в мае.

«Однако мы готовы принимать дальнейшие меры для повышения давления на Россию в случае появления необходимости таких действий», — добавил он.

Днем ранее глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европейскому союзу стоит постепенно снимать санкции, введенные против России ввиду кризиса на Украине, если в процессе мирного урегулирования будет виден значительный прогресс.

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Напомним, вторые Минские соглашения — Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — были оформлены 11−12 февраля 2015 году на саммите в столице Белоруссии руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписаны контактной группой, в которую вошли Украина, Россия, ДНР и ЛНР. Комплекс мер включает в себя 13 шагов, среди которых всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта, эффективный мониторинг и верификация режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения со стороны ОБСЕ, проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию и другие. Официальные лица России, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной конфликта, а невыполнение соглашений происходит со стороны Киева.