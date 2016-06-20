Москва, 20 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Трагедия в детском лагере в Карелии стала результатом вопиющей преступной халатности. Об этом 20 июня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это очевидный результат преступной халатности, совершенно вопиющий. Вне зависимости от правовой квалификации. Это событие требует специального расследования, о чем уже было сказано вчера», — сказал Медведев.

По его словам, «все, кто работает с детьми, должны понимать ответственность, в том числе и уголовную, за превышение полномочий».

Медведев подчеркнул, что трагедия в Карелии требует «специального расследования», поскольку «никаких выводов сделано не было».

Глава правительства также поручил вице-премьеру Ольге Голодец взять на контроль ситуацию в сфере детского отдыха, а также провести ряд дополнительных проверок.

В свою очередь, Голодец квалифицировала действия сотрудников детского лагеря как «преступные» и пообещала проверить все детские лагеря в России на наличие квалифицированных вожатых и специалистов по работе с детьми.

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.