Рим, 20 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Голландский тренер Луи ван Гал может подписать контракт с «Миланом», сообщает Gazzetta dello Sport.

Paul Blank Луи ван Гал

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» может сменить Кристиана Брокки. Ранее СМИ сообщали о том, что миланский клуб не собирался менять тренера, однако теперь руководство клуба планирует пригласить в команду Луи ван Гала.

Помимо него руководство клуба рассматривает кандидатуры Франка де Бура и Андре Виллаш-Боаш.

Сообщается, что «Милан» определиться с кандидатурой главного тренера до 7 июля, когда команда начнет подготовку к новому сезону. Напомним, в прошлом сезоне «Милан» занял седьмое место в чемпионате Италии.