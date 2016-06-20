Рига, 20 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В каждом батальоне Земессардзе (ополчение) планируется создать подразделение по спецзаданиям, заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Раймонд Граубе, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Фантомас разбушевался». Реж Андре Юнебель. 1965. Франция — Италия Универсальный спецназ

Как стало известно, в настоящее время в НВС ведется теоретическая работа — готовятся обоснования для создания спецподразделений и концепции их материально-технического обеспечения, которое сделало бы подразделения боеспособными. Сам министр обороны, до тех пор пока проект создания спецподразделений не будет начат, не стал уточнять, что именно будет входить в задачи таких спецподразделений.

Напомним, 23 августа 1991 года в Латвии был принят закон «О Земессардзе Латвии», определивший данную структуру как добровольное военизированное общественное формирование самообороны. Сейчас в Земессардзе служат 8000 человек, а к 2020 году их количество планируется увеличить до 11−12 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что в Латгалии (восточный, русскоязычный регион Латвии) может быть размещено какое-либо подразделение профессиональной службы или произведена передислокация батальонов Земессардзе (ополчение). Намечено также перевооружить погранслужбу и организовать совместно с США учения ополчения. Также министр обороны Латвии Раймонд Бергманис призвал Комиссию Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, рассмотреть идею о расширении круга лиц, которым позволено служить в Земессардзе (ополчение). По мнению Бергманиса, следует позволить вступать в ряды ополчения тем лицам, что «в юности совершили ошибку и в результате получили судимость».