Астана, 20 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев намерен внедрить ежемесячные экзамены в виде тестирования для школьников. При этом глава ведомства считает, что еженедельная проверка знаний учащихся была бы даже лучше.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР На экзамене

«Мы хотим сделать экзамены — тестирование. Причем тестирование не раз в год, а хотя бы раз в месяц — по всей стране. Вообще, желательно каждую неделю. Прошли какой-то цикл — тест прошли. Чтобы мы видели, что этот ребенок, который на ЕНТ (Единое национальное тестирование — аналог ЕГЭ — прим. ИА REGNUM ) на ноль сдал, не через 10−11 лет мы увидели, что он ничему не учился, а на следующей неделе, что, условно я говорю, там какая-то область проваливается по физике или школа проваливается по физике. Мы должны это знать через неделю. Приходит министр, нажимает кнопку — у него экзамены по всей стране за прошлую неделю. Он видит красные пятна. Директор, что случилось? Объяснений нет — директора снять, нового директора (на его место назначить — прим. ИА REGNUM )», — заявил Сагадиев.

Он также отметил, что в этом плане ему, как министру, весьма импонирует опыт Сингапура и Москвы в этой сфере.

«Мы ничего не придумываем. В Сингапуре министр каждый день знает, как за прошлый день страна справилась с домашним заданием. За прошлый день! Электронный дневник, который внедрен в «Назарбаев интеллектуальные школы» (экспериментальные школы, созданные по инициативе президента Казахстана — ИА REGNUM ) и будет по всей стране внедрен: оценки выставляются — на следующий день мы видим, где кто какие оценки получил. По всей стране! По каждому ребенку. Это уже в Москве работает. В Москве министр знает оценки каждого ребенка по каждому предмету в текущем времени. Он знает зарплату каждого преподавателя в текущем времени, сколько преподаватель в этом году уже получил на сегодняшний день», — добавил он.

Следует отметить, что Министерство образования и науки является лидером по количеству намеченных реформ, что сильно пугает родителей школьников. К недавним нововведениям относятся внедрение трехъязычного образования, переход на пятидневную неделю, переориентирование образовательных программ от знаниевой системы к модели функциональной грамотности, переход на обновленное содержание школьной программы, принятой в странах ОЭСР, сдача ЕНТ только теми выпускниками школ, которые хотят поступать в вузы и многое другое.

При этом, что интересно, еще в апреле 2016 года Ерлан Сагадиев заверял общественность страны, что эксперименты с образованием в стране закончились.

«Работа, в целом, по поручению президента началась более 15 лет назад, и мы считаем, что за эти 15 лет, это более чем достаточный срок, чтобы быть уверенным в нашей готовности. Я хотел бы официально заявить: эксперименты все закончились. Теперь мы приступаем к планомерному внедрению того, что наработано за последние 15 лет по четкому плану», — обещал тогда министр.