Госдума примет заявление в связи с запретом сборной РФ участвовать в Играх
Москва, 20 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 июня обсудит заявление, где выскажет свою негативную позицию по запрету участвовать в Олимпийских играх сборной России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
«Депутатов Госдумы возмущает такое предложение (предложение запретить нашей сборной участвовать в Олимпийских играх), и мы завтра будем этот вопрос публично обсуждать на заседании Государственной думы и, очевидно, примем соответствующее постановление», — сообщил Нарышкин.
Участники заседания Международного олимпийского комитета (МОК), которое пройдет в Лозанне 21 июня, обсудят вариант с отстранением всей российской сборной, то есть Олимпийского комитета страны (ОКР), от Олимпиады-2016, а не только российских легкоатлетов, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники в МОК.