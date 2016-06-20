Москва, 20 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 июня обсудит заявление, где выскажет свою негативную позицию по запрету участвовать в Олимпийских играх сборной России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Депутатов Госдумы возмущает такое предложение (предложение запретить нашей сборной участвовать в Олимпийских играх), и мы завтра будем этот вопрос публично обсуждать на заседании Государственной думы и, очевидно, примем соответствующее постановление», — сообщил Нарышкин.

Участники заседания Международного олимпийского комитета (МОК), которое пройдет в Лозанне 21 июня, обсудят вариант с отстранением всей российской сборной, то есть Олимпийского комитета страны (ОКР), от Олимпиады-2016, а не только российских легкоатлетов, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники в МОК.