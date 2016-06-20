Москва, 20 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Несмотря на «бравурные заявления властей» о готовности летних лагерей, ситуация с организацией детского отдыха в России ухудшается год от года, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ), член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин. По мнению Панина, гибель детей на Сямозере в Карелии является преступлением, за которое обязаны ответить должностные лица.

Dieter_G Преступник за тюремной решеткой

«Это не просто халатность, это однозначно преступление! И за это должны отвечать должностные лица. Общество защиты прав потребителей образовательных услуг регулярно проводит поверки по готовности детских лагерей к летнему сезону. И, к сожалению, в предыдущие годы ситуация только ухудшалась. Несмотря на бравурные заявления властей о том, что все готово, мы наблюдали именно полное безразличие многих руководителей к таким вопросам как безопасность и жизнеобеспечение детских лагерей», — подчеркнул он.

Гибель детей в Карелии — следствие подобного безразличного подхода, считает Панин. «Это страшная трагедия. Даже не знаю, как родителям пережить эту утрату и боль. Тут, конечно, должны работать психологи и соцслужбы, которые в данной ситуации оказывают помощь. Но, на мой взгляд, надо провести тщательное расследование о причинах. Не пытаться свалить всю вину на потусторонние силы, дождь, ветер и форс-мажор, а расследовать бездействие или действие должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность детей и не допустить трагедии», — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня 47 детей и четверо возрослых сопровождающих попали в шторм на карельском озере Сямозеро. В результате лодки перевернулись и все дети оказались в воде. Погибли 13 детей. Еще одного ребенка до сих пор разыскивают спасатели службы МЧС. Все дети приехали из Москвы, они отдыхали в «Парк-отеле «Сямозеро» по бесплатным путевкам, преобретенным у лагеря по результату тендера, организованного департаментом соцзащиты Москвы.