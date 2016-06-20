Астрахань, 20 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Пожар, начавшийся сегодня, 20 июня, на военном полигоне Ашулук (Астраханская область), в результате которого загорелся ракетный двигатель на складе, локализован, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

mil.ru Военные пожарные

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на складе, где хранятся ускорители ракетных двигателей С-75, начался утром сегодня, 20 июня. О пострадавших не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области на полигоне загорелся двигатель ракеты С-75

Во время плановых работ в хранилище небоевых частей ракет-мишеней загорелся двигатель ракеты. На место происшествия выехали пожарные и спасатели, а из находящегося по соседству населённого пункта эвакуировали 600 жителей.