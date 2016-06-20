Москва, 20 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В России за неделю (8−15 июня) численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 0,3% и составила 1 000 713 человек (по состоянию на 8 июня 2016 года — 1 003 672 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Снижение численности безработных граждан произошло в 49 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской республике, республиках Коми и Крым, Севастополе, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

По состоянию на 15 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 333,623 тысячи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России больше месяца (с 12 мая) отмечается снижение числа безработных. По данным на 11 мая официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.