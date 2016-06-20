Москва, 20 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В отношении 26-летнего жителя подмосковного Реутова возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. При обыске у молодого человека обнаружено почти 1,4 кг гашиша, сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

cocoparisienne Полиция

Подозреваемый в хранении наркотиков был задержан сотрудниками полиции рядом с одним из домов на Новокосинской улице. При личном досмотре у мужчины нашли 15 плиток спрессованного вещества, которое по результатам экспертизы было признано гашишем.

Масса наркотика составила более 1380 граммов, что считается особо крупной партией. Задержанный помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».