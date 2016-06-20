Москва, 20 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Госдума 22 июня может обсудить заявление в связи с размещением системы ПРО в Восточной Европе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

ИА REGNUM Госдума

«В среду Госдума может принять заявление, обращение к международным парламентским организациям о размещении системы про в Восточной Европе», — сказал Мельников.

Предложения связаны с принятием ряда мер по разрядке ситуации, добавил парламентарий.