Калуга, 20 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Отчёт об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2016 года заслушали сегодня, 20 июня депутаты калужского городского парламента на заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, по доходам бюджет был исполнен в сумме 3 млрд. 75 млн. рублей или 32% от годового плана.

Собственные доходы муниципалитета составили 855,9 млн. рублей, безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов — 2 млрд. 220,4 млн. рублей

Недоимка по налогам составила 195 млн. рублей.

По расходам бюджет исполнен в сумме 2 млрд. 430 млн. рублей или 25.6% от годового плана. 1 млрд. 443 млн. рублей было направлено на финансирование социальной сферы: выплату заработной платы работникам учреждений соцсферы, бюджетные ассигнования на образование, социальную политику, культуру и спорт. 275 миллионов рублей было направлено на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, 66 миллионов рублей — на содержание автомобильных дорог, 13,6 миллионов рублей — на ремонт тротуаров и автодорог местного значения, 20,5 млн. рублей — на благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов. 57,3 млн. рублей было направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов, 215,7 млн. рублей — на расселение граждан из аварийного жилья. На благоустройство территории города было израсходовано 96 миллионов рублей.

Профицит бюджета составил порядка 645 миллионов рублей, также в первом квартале были полностью погашены долговые обязательства перед областным бюджетом в сумме 520 миллионов рублей.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, исполнение бюджета идёт достаточно стабильно, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — за аналогичный период прошлого года доходы бюджета были существенно ниже, порядка 2,1 млрд. рублей, город выполняет все свои социальные обязательства, на эти цели направлено порядка 60% всех расходов бюджета».

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении поправок в решение «О тарифах на проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП «Управление калужского троллейбуса».

Размер платы за проезд предлагается оставить на прежнем уровне. Изменения вызваны тем, что в Калуге планируется введение автоматизированной системы оплаты проезда. Установку автоматизированной системы планируется осуществить за счёт средств инвестора.

Стоимость разового проезда в троллейбусе по электронным месячным проездным билетам для граждан, предприятий и организаций сохраняется в размере 16 рублей.

Стоимость проезда для льготных категорий также предлагается оставить на прежнем уровне. Стоимость одной поездки по электронному месячному проездному билету составит для учеников — 4 рубля, для студентов — 6 рублей, для пенсионеров по выслуге лет — 9 рублей.

Стоимость поездки в троллейбусах и автобусах по электронному единому месячному проездному билету составит для учеников — 5 рублей, для студентов — 7 рублей, для пенсионеров — 11 рублей.

Введение стоимости одной поездки по электронным проездным билетам позволит осуществлять персонифицированный учёт пассажиров и проводить расчёт субсидий на возмещение недополученных Управлением калужского троллейбуса доходов за перевозку льготных категорий пассажиров.

На переходный период планируется сохранение существующих бумажных проездных билетов. Члены комитета одобрили поправки и вынесли вопрос на заседание Городской Думы.

Также депутаты одобрили вынесенный на рассмотрение комитета проект законодательной инициативы, предусматривающей изменения в Законе Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей».

В настоящее время один из пунктов закона ущемляет права многодетных граждан на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а именно, предусматривает ненахождение в собственности гражданина земельных участков с любым видом разрешённого использования, предоставленных в соответствии с Законами Калужской области № 275-ОЗ и № 3-ОЗ.

Лишены права на предоставление земельного участка многодетные семьи, имеющие земельные участки в общедолевой собственности, получившие их, как правило, в ходе приватизации своих жилых домов.

Законодательной инициативой предлагается устранить это ограничение и конкретизировать виды разрешённого использования земельных участков, которые будут являться ограничением в предоставлении земельного участка бесплатно.

Депутаты одобрили проект схемы размещения нестационарных торговых объектов. Схемой предусмотрено размещение 588 торговых объектов с действующими договорами аренды земельных участков сроком на 1 год. Фактически в городе сохраняется большинство функционирующих на законном основании торговых точек, исключались из схемы лишь торговые объекты, нарушающие требования безопасности дорожного движении и санитарные нормы. В схему включено только 10 новых торговых объектов — на территории отдалённых микрорайонов и сельских населённых пунктов.

Членами комитета были одобрены поправки, связанные с перераспределением полномочий между управлением строительства и земельных отношений и управлением архитектуры и градостроительства.

Депутаты поддержали предложение по расширению границ территориальной общины «Кожевенная слобода».

Также члены комитета поддержали предложение наградить знаком городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» Геннадия Николаевича Крыженкова — исполнительного директора регионального объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Калужской области».