Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области установилась жара. Синоптики практически исключают осадки, а температура воздуха в регионе днём превысит 30-градусные отметки. В связи с этим всё больше желающих спастись от зноя проводят выходные у водоёмов. Как проинформировали ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, только за сутки на Дону погибли шестеро купальщиков.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

Так, в реке Дон утонул 27-летний ростовчанин. Он вместе с женщиной прыгнул с пирса в воду, она спаслась, а тело мужчины было найдено спустя время спасателями. В Матвеево-Курганском районе в один день произошли две трагедии. В пруду вблизи хутора Палий погиб пенсионер. Как произошло ЧП, устанавливается. Известно, что следов насильственной смерти не обнаружено. А в реке Миус в селе Ряженое во время купания в необорудованном месте утонула 16-летняя местная жительница. Ещё один случай произошёл на диком пляже Таганрога в Таганрогском заливе. Тело мужчины обнаружил судоводитель прогулочного катера, о чем доложил спасателям.

Также в реке Кагальник в районе горы Осадная утонул житель станицы Кагальницкой. Установлено, что мужчина был пьян. Еще в одном случае причиной трагедии стал алкоголь. Мужчина погиб в оросительном канале насосной станции хутора Песчаный Азовского района.

Обстоятельства гибели устанавливаются.

Отметим, что по оперативно-статистическим данным, в прошлом году в водоёмах области утонули 83 человека, в том числе 13 детей. Основное количество погибших, по данным Ростовстата, пришлось на период купального сезона, со второй половины июня по вторую декаду августа. Спасатели Дона предотвратили беду и спасли 146 человек.

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