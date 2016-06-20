Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Сильный порывистый ветер, отмечавшийся в Петербурге в последние дни, повалил за минувшие выходные (18−19 июня) более 200 деревьев в разных районах города. Об этом сегодня, 20 июня, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Жан-Батист Камиль КОРО. Порыв ветра. 1864–1873

Как отметили в смольнинском ведомстве, упавшие деревья были оперативно убраны. «В некоторых случаях для ликвидации последствий на помощь садовникам выходили специалисты МЧС. К настоящему моменту практически завершен вывоз порубочных остатков», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Ранее, напомним, сообщалось, что 9 июня из-за ураганного ветра Петербург потерял 83 дерева. Еще свыше 30 деревьев были уничтожены ветровалом 16 июня, в день открытия ПМЭФ-2016. За 17−18 июня шквалистый ветер повалил в Петербурге 74 дерева. Таким образом, в июне Петербург лишился из-за непогоды около 400 деревьев.

Как отметили в комитете по благоустройству, все дорожные и садово-парковые службы в прошедшую неделю работали в усиленном режиме. Был усилен контроль за состоянием водоотводных устройств на дорогах, велся ежедневный мониторинг состояния деревьев в садах, парках и скверах.