Рим, 20 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Итальянский автоконцерн Alfa Romeo создает высокопроизводительный четырехдверный седан, способный конкурировать с немецкими моделями BMW 5-серии, Mercedes E-класса, а также Audi A6, сообщает uincar.ru.

DariuszSankowski Alfa Romeo

Новая модель может быть представлена публике в 2018-м году.

По неофициальной информации, новый седан разрабатывается на основе модели Giulia, поэтому высока вероятность, что вся линейка новых моделей будет приводиться в движение с помощью битурбированного двигателя объёмом 2,9 литра. Не исключено, что новый седан будет оснащаться еще и шестицилиндровым дизелем.

Базовая основа, на которой строиться новинка от Alfa Romeo, предполагает возможность установки гибридных и полностью электрических двигателей. Кроме того, возможно появление полноприводной версии и системы полуавтономного вождения.