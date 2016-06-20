Пекин, 20 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Еще один участник массовой аварии на скоростном шоссе во Внутренней Монголии скончался в больнице Хух-Хото — столице автономного района на севере Китая. С соответствующим заявлением выступил представитель полиции автономного района Внутренняя Монголия.

Dino Kužnik ДТП

Поздним вечером 19 июня на скоростной трассе, соединяющей Хух-Хото и Шицзячжуан произошло столкновение 16 автомобилей, в том числе нескольких грузовиков, в результате которого на месте ДТП скончались 4 человека, еще 11 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет «Синьхуа».

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют причины и обстоятельства случившегося. По предварительной версии массовое столкновение произошло по вине водителя автокрана, который не справился с управлением.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2016 г. в пригороде Чунцина столкнулись 38 автомобилей, в результате чего погибли 2 гражданина КНР.