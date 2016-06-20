Пекин, 20 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Согласно последнему рейтингу «Supercomputer TOP 500», составленному независимыми экспертами из США и Германии, китайский компьютер Sunway TaihuLight признан самым мощным в мире. Таким образом, компьютер из КНР сместил с первой строчки другую китайскую ЭВМ Tianhe-2, которая возглавляла мировой рейтинг более 3 лет подряд.

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Sunway TaihuLight способен выполнять до 93 квадриллионов вычислений в секунду. Новый суперкомпьютер был разработан и сконструирован силами специалистов Национального научно-исследовательского центра вычислительной техники и технологий, расположенного в провинции Цзянсу, пишет «Сина синьвэнь».

Sunway TaihuLight состоит из 10,65 млн вычислительных ядер, что делает его самым быстрым в мире. Новый суперкомпьютер в 2 раза мощнее, чем другой китайский суперкомпьютер Tianhe-2, который несколько лет подряд являлся самым мощным в мире.

Согласно последней статистике, в настоящее время в КНР функционирует 167 суперкомпьютеров, таким образом, Китай занимает первое место в мире по количеству суперкомпьютеров.