Кемерово, 20 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Внеплановые проверки условий безопасности во всех летних лагерях отдыха, а также туристических маршрутов, по поручению губернатора Амана Тулеева пройдут в Кузбассе в течение недели. Тулеев распорядился подключиться к проверкам сотрудников полиции и МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Кроме того, специалисты оценят профпригодность сотрудников детских летних учреждений.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Наблюдение. Проверка

В ведомстве напомнили, что причиной масштабной ревизии кузбасских зон отдыха явилась трагедия на Сямозере в Карелии, где во время шторма перевернулись лодки с детьми и инструкторами, что привело к гибели 13 детей.

«В Кузбассе такого произойти не должно, поэтому надо еще раз проконтролировать каждый лагерь и зону отдыха, проверить как соблюдены меры пожарной, антитеррористической безопасности, санэпиднадзора, соответствие персонала необходимым требованиям», — подчеркнул Тулеев.

В Кемеровской области на сегодняшний день работают 825 оздоровительных лагеря, из них 99 стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

Также глава региона выразил соболезнование главе Карелии, семьям, родным и близким погибших детей.

«Огромная беда пришла в семьи. Туристический сплав детей обернулся страшной трагедией, безжалостно перечеркнул светлые надежды молодых, активных, талантливых ребят, их планы на будущее. Трудно сознавать, что катастрофа забрала самое дорогое — жизнь детей. Кузбасс глубоко скорбит вместе со всей страной», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 июня 47 московских школьников, приехавших на отдых в карельский лагерь «Парк-отель «Сямозеро» попали в шторм. Погибли 13 детей. Спасатели ведут поиск последнего пострадавшего, о его судьбе пока ничего не известно.