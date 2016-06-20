Москва, 20 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Переговорный процесс между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым — будет непростым. Об этом 20 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Встреча трёх президентов. 2014

«Переговоры, естественно, будут сложными, основная задача сейчас — застраховаться от возобновления боевых действий, не дать пропасть тем наработкам, которые были на момент возобновления насилия вокруг Карабаха», — сказал Песков.

По его словам, главе государства «предстоит очень напряженный рабочий день».

Песков подчеркнул, что сперва Путин встретится с обоими президентами по отдельности, после чего состоится общая встреча трёх лидеров и рабочий завтрак.

Напомним, ранее российские власти неоднократно встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим также, что встреча Путина, Саргсяна и Алиева состоится 20 июня.