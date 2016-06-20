Ереван, 20 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Армении 20 июня по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц оружия и вооружения задержан координатор оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» (представляет внесистемную оппозицию) Жирайр Сефилян

Photolure Жирайр Сефилян

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Согласно следователям, 20 мая в результате досмотра попавшего в ДТП автомобиля были обнаружены два автомата АК-74 и 120 патронов. В результате следственных мероприятий выяснилось, что Сефилян в составе группы лиц планировал вооруженный захват зданий общественного значения, телекоммуникационных узлов, в том числе центральную телебашню Еревана. Сефилян подозревается в незаконном приобретении, перевозке и хранение оружия. Восьмерым членам группы предъявлены обвинения, шестеро арестованы, в отношении одного объявлен розыск. «Предъявленные обвинения обоснованы как приобретенными доказательствами, так и признательными показаниями членов группы», — говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года правоохранительными органами Армении сообщалось о раскрытии и обезвреживании вооруженной преступной группировки. Как сообщалось, главными мишенями, так называемой, «норкской» преступной группы были резиденция президента, правительство, парламент, Конституционный суд и телебашня. В ходе задержания и ареста было изъято большое количество вооружения различного типа. Группа собирала данные о занимающихся политикой лицах, они вели скрытую съемку дома первого президента Армении, подступы к нему, офис второго президента, собирали данные обо всех депутатах парламента, членах их семей.

Жирайр Сефилян и «Учредительный парламент» являются наиболее радикальными противниками действующего в республике режима. Сефилян — ливанский армянин — прошел Карабахскую войну, имеет звание подполковника и является героем карабахской войны. В 2012 году Европейский суд по правам человека вынес решение против Республики Армения и в пользу Жирайра Сефиляна, который в декабре 2006 года был арестован по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и до сентября 2008 года оставался в заключении.