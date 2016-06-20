Симферополь, 20 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Во время строительства Керченского моста погиб рабочий из Кировской области. Об этом сообщил FlashCrimea источник в правоохранительных органах Крыма.

most.life Строительство Керченского моста

По словам собеседника агентства, несчастный случай произошел около 4-х часов утра в воскресенье, 19 июня.

«40-летний рабочий из Кировской области при проведении строительно-монтажных работ сорвался с высоты, в результате полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточнил источник.

По данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Керченский мост возводится одновременно на восьми участках. Для организации строительства основного моста уже построены три технических моста с двух сторон от судоходного Керчь-Еникальского канала. Создана вся необходимая вспомогательная инфраструктура: подъездные пути, складские площадки, бетонные установки, вахтовые городки со стороны Керчи и Тамани.