Варшава, 20 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил 20 июня, что страна направит 60 военнослужащих на Ближний Восток для прохождения обучения, а также отправит один сторожевой катер в Эгейское море, который примет участие в операции НАТО по предотвращению нелегальной миграции в ЕС, сообщает Associated Press.

włodi Польский солдат

По словам главы оборонного ведомства, участие в этой операции необходимо для обеспечения безопасности Польши. Неделей ранее чиновник также отметил, что Варшава направит четыре истребителя F-16 для участия в разведывательной миссии на Ближнем Востоке.

Представители оппозиция выступили с критикой правительства и президента страны Анджея Дуды за данное решение, объявленное перед саммитом Северо-Атлантического Альянса, который пройдет в Варшаве в июле. Сам Дуда во время своей предвыборной кампании вступал против отправки военнослужащих Польши в зоны боевых действий.

В свою очередь, Мацеревич, который не указал, когда и куда будут направлены солдаты страны, отметил, что данная миссия не носит характер боевой.