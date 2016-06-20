Москва, 20 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Кремль призывает дождаться окончания следственных действий в отношении трагедии в детском лагере в Карелии. Об этом 20 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Сейчас ведутся следственные действия, нужно дождаться результатов. Безусловно, в ходе этих следственных действий наверняка будет выяснен вопрос ответственности за выбор такого лагеря, а также ответственность за то, как такой лагерь, с такими пониженными требованиями по безопасности мог принимать детей», — сказал Песков.

По его словам, сейчас не стоит заострять внимание на изменении федерального закона о закупках: «Постоянно ведется дискуссия, что целесообразно, что нет. Как только убрать цену как основной критерий в ходе закупок, то сразу же будут элементарные вещи закупать за бешеные деньги и наоборот».

Песков подчеркнул, что речи об изменении данного закона не идёт, поскольку «этот закон наверняка со временем может совершенствоваться, но и сейчас, когда ведутся следственные действия, на повестке дня вопроса о пересмотре этого закона не стоит в контексте этой трагедии».

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12, 13 лет.