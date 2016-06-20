Плательщики ЕСХН получат льготы в рамках системы «Платона»
Москва, 20 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, предусматривающий налоговые льготы для пользователей системы «Платон», передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.
Законопроект предполагает, что сумма транспортного налога в отношении грузовиков массой свыше 12 тонн будет уменьшаться на сумму платы, которая была внесена их владельцами в системе «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.
Ко второму чтению законопроекта была одобрена поправка о распространении налоговых льгот на плательщиков единого сельхозналога (ЕСХН). Таким образом, плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) также получат право воспользоваться льготой в том случае, если сумма, уплаченная в системе «Платон», превышает размер транспортного налога. Остаток уплаченных средств будет учитываться при расчете ЕСХН. ЕСХН может быть уменьшен на разность между средствами, уплаченными в системе «Платон», и суммой уплаченного транспортного налога.
Плательщиками ЕСХН, согласно НК РФ, могут быть признаны предприятия, которые занимаются реализацией сельхозпродукции. Ключевое требование к ним заключается в том, чтобы доход от реализации сельхозпродукции составлял не менее 70% от общей суммы дохода.
Предусматривается, что нормы законопроекта будут применяться для юрлиц с 1 января 2016 года, для физлиц — с 1 января 2015 года. Предполагается, что льготы по транспортному налогу будут действовать до 1 января 2019 года.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 22 июня.