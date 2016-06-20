Москва, 20 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, предусматривающий налоговые льготы для пользователей системы «Платон», передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Законопроект предполагает, что сумма транспортного налога в отношении грузовиков массой свыше 12 тонн будет уменьшаться на сумму платы, которая была внесена их владельцами в системе «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.

Ко второму чтению законопроекта была одобрена поправка о распространении налоговых льгот на плательщиков единого сельхозналога (ЕСХН). Таким образом, плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) также получат право воспользоваться льготой в том случае, если сумма, уплаченная в системе «Платон», превышает размер транспортного налога. Остаток уплаченных средств будет учитываться при расчете ЕСХН. ЕСХН может быть уменьшен на разность между средствами, уплаченными в системе «Платон», и суммой уплаченного транспортного налога.

Плательщиками ЕСХН, согласно НК РФ, могут быть признаны предприятия, которые занимаются реализацией сельхозпродукции. Ключевое требование к ним заключается в том, чтобы доход от реализации сельхозпродукции составлял не менее 70% от общей суммы дохода.

Предусматривается, что нормы законопроекта будут применяться для юрлиц с 1 января 2016 года, для физлиц — с 1 января 2015 года. Предполагается, что льготы по транспортному налогу будут действовать до 1 января 2019 года.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 22 июня.