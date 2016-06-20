Чебоксары, 20 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Чувашию в рамках проведения православной книжной выставки-форума «Радость Слова» прибудет ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона. Святыню доставят из московского Николо-Перервинского монастыря по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Чувашской митрополии.

ИА REGNUM Чудотворная икона целителя Пантелеимона в Абхазии (Новый Афон)

Мероприятия пройдут в Чебоксарах с 23 по 27 июня. Просветительский проект реализуется в год празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Главным событием станет прибытие 23 июня в Свято-Троицкий мужской монастырь ковчега с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона, с 25 по 27 июня святыне можно будет поклониться в Покровско-Татианинском соборе. Напомним, в Свято-Троицком монастыре есть частичка мощей великомученика целителя Пантелеимона.

В рамках проекта в Чебоксарах также состоятся книжная выставка «Радость слова» и фотовыставка в честь 1000-летия русского присутствия на Афоне. Программа мероприятий также включает в себя встречи с писателями-лауреатами Патриаршей литературной премии протоиереем Николаем Агафоновым, Виктором Николаевым и Владимиром Крупиным.