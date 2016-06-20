Иркутск, 20 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич подписала распоряжение о расторжении трудового договора с генеральным директором Иркутского областного художественного музея Александром Гимельштейном. Как передает корреспондент ИА REGNUM, копию распоряжения на своей странице в социальной сети разместил Александр Гимельштейн

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По его словам, глава ведомства воспользовалась «специальной «директорской» статьёй Трудового кодекса, позволяющей делать это без каких-либо оснований».

«Мне сказано: претензий по работе ко мне нет, а если есть иные претензии, то она их не озвучит. На её взгляд, человек, которого она, цитата, «подобрала на это место», лучше справится с руководством музея. Ответом на мою реплику о том, что меня поддерживает коллектив и значительная часть иркутского общества была, буквально, ухмылка», — комментирует принятое решение Александр Гимельштейн.

Подробности и подоплеку данного решения экс-директор музея обещает сообщить в ближайшее время.

В свою очередь работники Иркутского областного художественного музея направили губернатору Иркутской области Сергею Левченко, министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому и министру культуры и архивов Приангарья Ольге Стасюлевич письмо с просьбой вернуть на должность генерального директора музея Александра Гимельштейна. По мнению трудового коллектива, Александр Гимельштейн сумел за короткое время поставить работу музея на современный уровень, внедрить новые формы научно-просветительской, экспозиционно-выставочной, административно-хозяйственной деятельности, пишет «МК Байкал».

Напомним, Александр Гимельштейн был назначен на должность генерального директора музея 25 мая 2015 года. Одновременно, он является издателем газеты «Восточно-Сибирская правда», а также возглавляет кафедру журналистики и медиаменеджмента Иркутского государственного университета и иркутское отделение Союза журналистов России.

В свою очередь, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов назвал неэффективной работу Александра Гимельштейна на посту генерального директора Иркутского областного художественного музея. По его мнению, отсутствие у Александра Гимельштейна профильного образования и опыта музейной работы негативно сказалось на развитии музея, который до назначения Гимельштейна на должность активно развивался на протяжении последних нескольких лет.