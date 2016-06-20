Москва, 20 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект о доплатах к пенсиям депутатам внесли в Госдуму депутаты КПРФ среди которых Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. Предлагается установить доплату к пенсии лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации от одного года до трех лет — 20 процентов; от трех до восьми лет — 30 процентов; от восьми до двенадцати лет — 40 процентов; свыше двенадцати лет — 50 процентов от указанного денежного вознаграждения.

ИА REGNUM Госдума

Сейчас выплаты составляют 55, 75, 85 и 95 процентов соответственно.

Также предусматривается значительное ограничение сумм единовременных выплат и ежемесячных доплат к пенсии, если законом субъекта РФ или нормативно-правовым актом муниципального образования таковые решено будет установить.