Ташкент, 20 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум.



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Узбекистан разрешил физическим лицам, в том числе и иностранным гражданам, ввозить психотропные лекарства для личного пользования, говорится в постановлении правительства республики.

«Ввоз психотропных веществ физическими лицами для личного пользования без представления документа, выданного медицинским учреждением страны проживания или пребывания, разрешен в количестве до пяти лекарственных препаратов различного наименования и не более двух упаковок каждого из них в пределах курса лечения», — говорится в документе.

Ранее иностранные граждане, въезжающие в Узбекистан и имеющие при себе психотропные вещества, назначенные медицинским учреждением, имели большие проблемы с властями республики. Подвергались длительному допросу с последующим административным или уголовным наказанием в зависимости от количества психотропных веществ, имеющихся в наличии.