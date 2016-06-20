Москва, 20 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. К трагической гибели детей в Карелии виновато отсутствие должного контроля за организацией детского отдыха в республике, считает глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Владимир Слепак. Он обратился с письмом к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку всех летних лагерей в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pladkani Пустая лодка

«Уже сейчас очевидно, что подобный факт стал возможным в результате полного отсутствия контроля за детским отдыхом со стороны ответственных должностных лиц республики Карелия, а также сотрудников контрольно-надзорных органов, отвечающих за данный вопрос, в том числе прокуратуры», — заявил Слепак.

По словам представителя ОП РФ, причиной трагедии также послужила «беспрецедентная халатность» со стороны организаторов детского отдыха, которые пренебрегли элементарными мерами безопасности. «При этом, как следует из публикаций СМИ, родители детей, уже посетивших указанный лагерь, ранее неоднократно жаловались на нарушения (драки, хамство руководителей, издевательства, избиения, пьянство) в Роспотребнадзор и прокуратуру, которые должным образом не реагировали на указанные сигналы, что в конечном итоге и привело к случившейся трагедии», — подчеркнул Слепак.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на Сямозере в Карелии перевернулись три лодки, на которых находились 47 детей из Москвы, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро», и четверо сопровождающих инструкторов. Поездка была организована представителями лагеря, которые, по предварительным данным, проигнорировали штормовое предупреждение в регионе. Погибли 13 школьников в возрасте 12 и 13 лет. Ведутся поиски еще одного ребенка. Путевки в лагерь для детей приобрел департамент соцзащиты населения Москвы по итогам тендера.