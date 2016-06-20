Мадрид, 20 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Севилья» ведет переговоры с полузащитником Атемом Бен-Арфой, у которого истёк срок действия соглашения с «Ниццей», сообщает L'Équipe.

Georges Biard Атем Бен-Арфа

По информации источника, переговоры проходили на прошлой неделе и завершились успешно. Сообщается, что хавбеку предложен трехлетний контракт и уже на этой неделе Бен-Арфа может подписать соглашение.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ницца» была готова предложить 29-летнему игроку € 450 тыс. в месяц, что в три раза превышает его зарплату в прошедшем сезоне. В ходе него Бен-Арфа играл в 33 матчах Лиги 1, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.