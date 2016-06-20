Новороссийск, Краснодарский край, 20 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Храмовый комплекс на Малой Земле в городе Новороссийске Краснодарского края, вероятнее всего, будет построен и вряд ли что-то сможет ему помешать. На сегодня, как заявили в Новороссийской епархии, полный пакет разрешительных документов на строительство храма на Малой земле уже получен, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. А на прошлой неделе в городском театре города-героя состоялась первая встреча-презентация проекта храмового комплекса. Среди присутствующих — депутаты, члены Общественной палаты, члены художественного и градостроительного советов, представители ветеранских обществ и городской организации малолетних узников концлагерей, музея на Малой земле, журналисты и почетные граждане города-героя.

admnvrsk.ru Проект будущего храмового комплекса на Малой Земле в Новоросийске

Как рассказал автор проекта архитектор Олег Сигачев, храмовый комплекс включит в себя храм воинской славы морской кафедральный собор в честь святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских (он займет центральное место и сможет вместить до 3 тыс. прихожан), малый храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова и духовно-просветительский центр.

Как отметил Сигачев, «органично вписанный в окружающее пространство, семикупольный собор не станет архитектурной доминантой, а объединит в единое целое мемориальную зону Малой земли, храмовый комплекс и Суджукскую Лагуну». Пространство храма будет иметь два уровня. На верхнем будет размещена основная часть храма с тремя престолами, а на нижнем пространство будет отдано под памятные таблички с именами погибших защитников Новороссийска и экспозиции, посвященные их героическому подвигу. Кроме того, будет предусмотрено и место для будущих находок — вновь открытых имен бойцов, погибших на Малой земле.

К украшению храмового комплекса будут привлечены новороссийские художники, скульпторы и строители. Его строительство может занять пять лет.

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Храм на Малой Земле в Новороссийске возводят без разрешения

Как было отмечено на встрече, проектирование храмового комплекса шло при широком обсуждении с жителями Новороссийска. Так, епархией было принято решение отказаться от строительства на территории храмового комплекса православной гимназии. Жители Новороссийска посчитали, что пространство на Малой земле не должно плотно застраиваться, и их мнение было учтено. В работе над экологическим разделом проекта также были использованы предложения новороссийцев о защите подземных ручьев: в результате была разработана специальная дренажная система, которая позволит воде беспрепятственно достигать Лагуны.

Споры о том, нужен ли храм на Малой земле или нет, продолжаются уже давно и не утихли даже после того, как в «вопросе строительства святыни», как заявили в епархии, «были расставлены все точки»: противники возведения храма собирают подписи в адрес патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить его строительства в мемориальной зоне.

Авторы петиции отмечают, что «проектируемый храмовый комплекс не только уничтожает значительную часть мемориальной зоны, но и полностью искажает пропорции монументальных сооружений, затмевая собой памятники войны». Кроме того, сказано в обращении, «масштабное строительство может нанести вред находящемуся рядом памятнику природы — Суджукскому лиману, а также затруднить проход жителей к одному из лучших пляжей города Суджукской косе». В этой связи активисты просят «рассмотреть возможность переноса места строительства в такое место Новороссийска, где бы оно не наносило вред природе и историческим местам города». На сегодня под обращением свои подписи уже поставили 7,3 тыс. человек. Еще почти 10 тыс. горожан, высказавших свою позицию против застройки Малой земли, подписались под живой петицией.

Создали противники возведения храма и группу в социальной сети «Спасем Малую землю от уничтожения». В одном из сообщений отмечается, что «говорят, что за стройку якобы подписались 35 тысяч человек. Вы прекрасно знаете, что эти подписи собираются лукаво под административным прессом по всему краю, людям не разъясняют даже местоположение храма, за который они ставят подписи. Нам сообщают об этом многие очевидцы».

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В Новороссийске снова митингуют против строительства храма Воинской Славы

«События, развернувшиеся вокруг Малой земли Новороссийска, полностью разоблачили суть современной РПЦ. Это не просто орудие бандитского российского капитализма в оболванивании и закабалении масс. Это самостоятельная агрессивная сила, занимающаяся беспрецедентным землезахватом, попирающая все законы и забывшая о таком понятии как совесть. Тот факт, что патриарх Кирилл командирует своего представителя в партию ЕР, говорит о том, что государство стремительно превращается в клерикальное. Патриарх мелькает на экранах чаще Путина. Не стоит ждать воцарения на российском троне нынешнего или очередного церковного лидера и возведения на месте Мавзолея очередного храма. Надо противиться возвращению в мрачное средневековье. Нельзя коммунистам с молитвами идти в хвосте клерикалов», — считает пользователь «ВКонтакте» Анна Смородина.

Проблему и тему уничтожения уникального природно-исторического комплекса Малой Земли освещает и другая петиция, размещенная на популярной платформе в сети Интернет.

Ее авторы, обращаясь к главе Кубани Вениамину Кондратьеву, президенту РФ Владимиру Путину и мэру Новороссийска Владимиру Синяговскому отмечают, что «застройка города новыми зданиями и микрорайонами ведется хаотично, в городе почти нет скверов, парков, а существующие очень малы по площади», «катастрофически не хватает зеленых насаждений». Бьют подписанты тревогу и в защиту многолетних деревьев, которые нещадно вырубаются: «Была вырублена целая липовая улица в центре — имени Губернского, на территории мемориала Малая Земля выкорчеваны многолетние акации».

Отдельной строкой обращают внимание горожане на строительство храма на Малой Земле, которое ведется с декабря 2015 года в непосредственной близости от зоны мемориала, рядом с природоохранной зоной Суджукская лагуна и было начато «без учета мнения горожан». По мнению активистов, оно нарушает нормы законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, в сфере архитектуры и градостроительства, а также экологическую и водную систему природоохранной зоны Суджукская лагуна.

Действия неравнодушных граждан возымели силу. В конце прошлой недели в Новороссийске состоялось заседание Общественного экологического совета Краснодарского края при губернаторе. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Сергей Усенко, члены экосовета, представители исполнительной и законодательной власти края, администраций муниципалитетов, ученые и эксперты. На совещании обсудили вопросы сохранения зеленых зон и создания новых особо охраняемых природных территорий местного значения в городах Черноморского побережья.

Участники заседания подчеркнули, что город Новороссийск является крупным промышленным центром со значительной нагрузкой на окружающую среду, что требует определенных усилий для ее снижения. В ряде случаев зеленые зоны имеют категорию, не отвечающую их природоохранному назначению, что позволяет изымать земельные участки из их состава под различную хозяйственную деятельность. Представители общественных организаций акцентировали внимание на том, что жители города не имеют полной информацией по озеленению муниципалитета, это приводит к конфликтам.

Было принято решение провести паспортизацию всех зеленых зон муниципалитета с указанием границ, площадей, количества насаждений и статуса. После этого — внести изменения в генплан города, добавив новые скверы, парки и представить на обсуждение общественности перспективный план по озеленению Новороссийска.

Как сообщало ИА REGNUM, место, на котором планируется построить храм на Малой Земле в Новороссийске, 24 октября 2014 года лично освятил патриарх Кирилл. К строительным работам приступили в сентябре прошло года. 17 июня проект храмового комплекса был вынесен на рассмотрение экспертов Градостроительного совета Новороссийска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, по итогам обсуждения было принято коллегиальное решение одобрить проект и поставить на особый контроль мониторинг советом хода строительства.

Как отметила независимый эксперт по вопросам культурного наследия Галина Сурмак, «учитывая близость мемориальной зоны и памятника природы, очень важно, чтобы стройка храмового комплекса велась в дальнейшем с высочайшей культурой производства работ». Заслуженный архитектор Кубани Николай Лещенко считает, что «с точки зрения градостроительства», место под храм выбрано идеально.

«Кафедральный собор будет объединять и гармонизировать всю территорию от мемориального комплекса до памятника природы. Морской кафедральный собор будет прекрасно просматриваться со всех точек суши и моря, не закрывая при этом памятников Малой земли», — добавил архитектор.

Измениться ли отношение противников строительства храма к святыне, а также станет ли храмовый комплекс одной из главных достопримечательностей города-героя, покажет время.