Рига, 20 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Инспекторы продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в период с 13 по 17 июня 2016 года констатировали 13 новых случаев заболевания Африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, при этом инфекция впервые обнаружена в окрестностях Риги, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Карл Хенрик. Свиньи

По последним данным, в 2016 году выявлено уже 484 больных АЧС кабана. Болезнь охватила 153 волости, а также два города — Плявиняс и Резекне. В 2015 году АЧС была обнаружена у 1048 кабанов.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу. В 2014 году в Латвии наблюдалась крупная вспышка свиной чумы, тогда пришлось уничтожить несколько тысяч животных.