Москва, 20 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Цифры — вещь упрямая, поэтому, если подходить строго, заявление Дворковича, что экономика России преодолела рецессию, пока не подкреплено статистикой, а потому может восприниматься лишь как прогноз или предварительная оценка, считает эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 июня, комментируя слова вице-премьера РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Техническим признаком окончания рецессии принято считать прекращение снижения ВВП страны в квартальном сравнении. Пока еще второй квартал не закончился, данные Росстата по росту ВВП во втором квартале не опубликованы, поэтому нельзя точно сказать, что рецессия уже преодолена. Но то, что ее окончание уже близко — это правда. По прогнозу ЦБ РФ, переход экономики России от снижения к росту ожидается не позднее второго полугодия. То есть моментом окончания рецессии может быть и второй квартал (как, видимо, считает Дворкович), а может быть и третий или четвертый», — отметил Краско.

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По его мнению, в любом случае, рецессия должна завершиться уже в 2016 году, а в следующем году ВВП России сможет показать небольшой прирост: по официальному прогнозу МЭР, он составит 0,8%.

«Задача вице-премьера работать с ожиданиями бизнес-сообщества, чтобы бизнес был уверен в завтрашнем дне: инвестировал, нанимал персонал, а не консервировал все на сложившемся уровне. Слова о преодолении спада прозвучали и в выступлении президента Путина на питерском форуме и имели ту же цель — зарядить тот самый, что называют экономисты «животный дух», динамика которого, по сути, определяет экономические циклы. По большому счёту, сейчас это лишь экспертное мнение, которое находит сторонников и в профессиональном сообществе, но требует подтверждения от статистиков», — в свою очередь заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

Он также указал на данные за первый квартал, согласно которым снижение ВВП относительно этого же периода год назад составило 1,2%. За второй квартал предварительные цифры появятся лишь в июле. Однако, он согласен, что сейчас можно практически с высокой вероятностью полагать, что если не во втором так в третьем или четвёртом квартале будет зафиксирован долгожданный прирост экономики.

«Ещё в мае ЦБ констатировал, что сложились предпосылки для перехода от спада к росту. С тех пор, цены на нефть достигли новых годовых максимумов и закрепились в более высоком ценовом коридоре. ЦБ наконец-таки понизил ключевую ставку и подал сигнал, что она может быть снижена ещё на 1%. Настроения бизнес-сообщества показали неоднозначные показатели, но при желании в них также можно разглядеть позитив», — добавил эксперт.

Напомним, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках работы Петербургского международного экономического форума заявил, что, по его оценкам, рецессия фактически уже закончилась. «Мы стабилизировались», — уточнил он и добавил, что Россия не нуждается в значительном росте добычи черного золота.