Рига, 20 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. С января по апрель 2016 года в Латвии было произведено 2,204 млн декалитров пива, что на 17,8% меньше, чем за тот же период 2015 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Также, за эти четыре месяца на 2,68% уменьшилось количество ввезенного в Латвию пива, что составило 2,602 млн декалитров. Продажи за этот же период упали на 7,27%, по сравнению с 2015 годом, и составили 4,169 млн декалитров пива.

Объем экспортированного из Латвии пива уменьшился на 18,23%. Так за четыре месяца 2015 года из страны было вывезено 311,3 тыс. декалитров пива, а за четыре месяца 2016 года — 254,54 тыс. декалитров.

В 2015 году в Латвии было произведено 8,564 млн декалитров пива — на 12% меньше, чем в 2014 году, при этом ввезено 7,854 млн декалитров пива — на 2% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в латвийской пивной отрасли наблюдается спад объемов реализации, что объясняется уменьшением численности жителей страны и повышением акцизного налога. Об этом ранее заявлял Владимир Барсков, руководитель компании Bauskas alus и президент Латвийского союза пивоваров.