Саппоро, Япония, 20 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В аэропорту Син-Титосэ в Саппоро совершил аварийную посадку небольшой самолет, принадлежащий японской авиакомпании ANA. Как передает РИА Новости, в результате ЧП никто не пострадал.

air-terminal-hotel.jp Новый аэропорт Титосе

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, с турбовинтовым самолетом Bombardier DHC-8 Q400, у которого остановился один из двигателей.

По предварительным данным, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс номер 1899 из Аомори в Саппоро, находилось 40 человек.

Другие подробности пока неизвестны.