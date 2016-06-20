Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Частичное перекрытие Троицкого моста создало большие трудности для движения в центральной части Санкт-Петербурга и на Петроградской стороне утром и днем 20 июня. Мост частично закрыли для подготовки технического обеспечения масштабного светового шоу в рамках праздника петербургских выпускников «Алые паруса», отмечает корреспондент ИА REGNUM.

mostotrest-spb.ru Троицкий мост. Фото СПб ГБУ «Мостотрест»

В результате этого проезд на прилегающих к Неве улицах и проспектах сильно затруднен. Скорость движения по главной магистрали Петроградского района — Каменноостровскому проспекту — не превышает 7 км/час, а пробка, с учетом Троицкого моста, растянулась на 2 километра. Одновременно, из-за дополнительной нагрузки, практически замерло движение на Литейном мосту и Литейном проспекте. Автомобилистам, пытающимся проехать в сторону Петроградской стороны через Выборгскую сторону, придется простоять в 2-километровой пробке.

Не помогло спасти ситуацию и временное открытие ранее закрытого на реконструкцию Тучкова моста. Пробка на Большом проспекте Петроградской стороны в сторону Васильевского острова достигает 1,5 километра.

Как сообщали ранее в Смольном, с 00:00 19 июня до 05:00 28 июня полностью перекрывается движение по правой стороне проезжей части Троицкого моста по направлению от Троицкой площади к площади Суворова. Одностороннее автомобильное движение организовано по левой стороне проезжей части моста, в направлении центра города. Автомобильное движение по Троицкому мосту из центра города в Петроградский район закрыто. Пешеходное движение организовано по левой стороне моста.

При этом Троицкий мост будет полностью закрыт как для автомобилистов, так и для пешеходов в период:

с 22:50 20 июня до 06:10 21 июня;

с 22:50 21 июня до 06:10 22 июня;

с 20:45 24 июня до 05:00 25 июня;

с 13:30 25 июня до 12:00 26 июня;

с 23:50 26 июня до 05:00 27 июня.

Кроме того, мост будет разведён

с 20:55 24 июня до 04:50 25 июня и

с 14:00 25 июня до 12:00 26 июня.

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в ночь с 25 на 26 июня. Троицкий мост станет главным элементом праздничного шоу. Как отмечают организаторы, для проведения свето-пиротехнического шоу на мосту предполагается установить световое оборудование, пиротехнические конструкции и строительные краны.