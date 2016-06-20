Британский актер Эдди Редмэйн стал отцом
Лондон, 20 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Британский киноактер Эдди Редмэйн, сыгравший роль трансгендера в фильме «Девушка из Дании», и его жена Ханна Бэгшоу стали счастливыми родителями девочки Мэри, сообщает Times.
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Эдди Редмэйн
О беременности Ханны Бэгшоу было объявлено в январе 2016 года на церемонии вручения наград «Золотой глобус».
О рождении первенца супруги скромно и очень консервативно поместили объявление в Times.
Эдди Редмейн является обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Теория всего» (2015 год). В ноябре 2016 года зрители смогут его увидеть в главной роли в спин-оффе «Гарри Поттера» под названием «Фантастические звери и места их обитания».