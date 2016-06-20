Казань, 20 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Глава Казани Ильсур Метшин предложил не торопиться с установкой памятного знака в честь Екатерины II, такое сообщение опубликовано 20 июня в официальном микроблоге городской мэрии.

Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины II (фрагмент). 1763

«Предлагаю пока подвести итоги конкурса, но не устанавливать пока памятный знак, а предварительно услышать мнение горожан», — заявил Метшин.

В мэрии отметили, что свое мнение по поводу установки памятного знака в честь императрицы, разрешившей строить в Татарии каменные мечети, высказали общественные организации и неравнодушные граждане. Предложение вызвало в обществе резонанс, при этом были и резко негативные мнения.

Прием заявок на конкурс эскизов памятного знака «Тергезу» завершился несколько дней назад, всего было подано 14 заявок из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Предполагалось, что памятный знак будет размещен на берегу озера Нижний Кабан напротив Старо-Татарской слободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против установки на территории Старо-Татарской слободы Казани памятника императрице Екатерине II выступил муфтий Татарии Камиль Самигуллин. По словам духовного лидера, в целом он не против памятника, однако он должен быть установлен где-то в другом месте, в Старо-Татарской слободе же надобности в нем нет.

В регионе был объявлен конкурс на проект памятного знака «Возрождение», который должен содержать образ императрицы и напоминать о посещении ею Казани в 1767 году. Памятник должен стать символом признательности и уважения к императрице, сделавшей в период своего правления заметные послабления для мусульман страны, в частности, в том же году позволившей мусульманам региона возводить каменные мечети.