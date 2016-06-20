Псков, 20 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В связи с массовой гибелью детей на Сямозере в Карелии во всех детских оздоровительных лагерях Псковской области пройдут внеплановые проверки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 20 июня, заявил начальник областного управления образования Александр Седунов.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Инструктаж в летнем лагере

По его словам, в первую очередь внимание будет направлено на проверку соблюдения требований безопасности. Рейды пройдут как в стационарных загородных, так и городских пришкольных лагерях.

Кроме того, персонал в местах детского отдыха и оздоровления пройдет дополнительный инструктаж по обеспечению безопасного пребывания детей.

До начала летней оздоровительной кампании все объекты были проверены территориальными подразделениями МЧС, МВД и Роспотребнадзора. «Все детские оздоровительные лагеря области оснащены тревожными кнопками, на территории учреждений ведётся круглосуточное дежурство либо силами частных охранных предприятий, либо сотрудниками органов внутренних дел», — отметил Александр Седунов.

На сегодняшний день на территории Псковской области действуют 25 стационарных загородных оздоровительных лагерей, в том числе два санаторно-оздоровительных лагеря и три палаточных стационарных, а также более 170 лагерей с дневным пребыванием.