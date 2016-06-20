Самара, 20 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. 19 июня в районе озера Баклановское протоки Байбалак Ханты-Мансийского района в 30 километрах от города Ханты-Мансийска потерпел крушение легкомоторный гидросамолет «Че-29» под управлением жителя города Ханты-Мансийска. Пилот погиб, двое пассажиров из самарской области получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в окружную больницу города Ханты-Мансийска в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ural-trans.sledcom.ru На борту легкомоторного гидросамолета «Че-29» находились двое пассажиров – жители Самарской области

Уральским следственным управлением на транспорте СКР по факту крушения легкомоторного гидросамолета «Че-29» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 19 июня 2016 года в районе озера Баклановское протоки Байбалак Ханты-Мансийского района ХМАО-Югра в 30 километрах от города Ханты-Мансийска потерпел крушение легкомоторный гидросамолет «Че-29» под управлением жителя города Ханты-Мансийска. На борту воздушного судна находился пилот и двое пассажиров — жители Самарской области. При взлете с водной поверхности гидросамолет не успел набрать достаточную высоту и, задев деревья, упал в лес. В результате воздушное судно загорелось.

Следствием рассматривается две основные версии случившегося, в том числе, техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Между тем, ни одна из них не выдвигается в качестве приоритетной.

Следственно-оперативной группой в составе следователей Уральского следственного управления на транспорте СК России, с участием судебно-медицинского эксперта произведен осмотр места происшествия, фрагментов летательного аппарата, прилегающей территории и тела погибшего.

В настоящее время планируется проведение допросов одного из пострадавших, очевидцев взлета воздушного суда, родственников погибшего. Следователями Уральского следственного управления на транспорте СК России с участием представителя комиссии Межгосударственного авиационного комитета запланирован повторный осмотр места крушения воздушного судна и участка местности. Расследование уголовного дела продолжается.