Нарьян-Мар, 20 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. С момента открытия навигации Нарьян-Марский морской торговый порт переработал 7 тыс. тонн груза. По состоянию на 15 июня в порту было разгружено 9 морских и речных судов. Большую часть груза составил щебень, пиломатериалы, кирпич, железобетонные плиты и другие строительные материалы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

AAT Нарьян-Мар. Порт

Напомним, в декабре 2015 года порт перешёл в собственность Ненецкой нефтяной компании. С этого момента владельцем совместно с администрацией НАО был принят ряд мер по финансовому оздоровлению организации. На погашение долгов порта ННК направила 60 млн рублей. Кроме того, проводится работа по увеличению прибыли предприятия. Так, порт предоставляет на условиях аренды своё оборудование другим организациям. В настоящий момент в акватории порта Варандей задействован плавкран «СПК-11» типа «Ганц» грузоподъемностью 16 тонн. Также в навигацию планируется сдать в аренду аналогичный плавкран «НПК «М-272».

Как сообщил генеральный директор АО «Нарьян-Марский морской торговый порт» Ян Врублевский, объём переработанных портом грузов в 2014 году составил около 50 тыс. тонн, в прошлом году — уже около 135 тыс. План на 2016 год — 150 тыс. тонн. В планах стоит реконструкция Нарьян-Марского порта, после проведения которой грузооборот должен вырасти до 350 тыс. тонн. Недавно состоялись конкурсные процедуры по разработке проектной документации реконструкции морского порта Нарьян-Мар, победителем признано ООО «Балтморпроект». Подготовка проектной документации займет чуть более года. По оценке руководства, предполагаемый грузооборот в результате реконструкции составит 175 тыс. тонн навалочных грузов, 140 тыс. тонн генеральных и 35 тыс. тонн контейнерных.

Разработчик проекта реконструкции должен будет выполнить комплексный расчёт технологии погрузочно-разгрузочных работ по всем видам обрабатываемых грузов, определить оптимальное количество и параметры реконструируемых объектов капитального строительства порта, выполнить расчёт технических параметров операционной акватории и подходного канала. А также предусмотреть места для хранения и обработки контейнеров, реконструкцию объектов и средств навигационного обеспечения и безопасности мореплавания. По результатам проектных работ будет определена и предельная стоимость модернизации порта.