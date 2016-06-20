Ярославль, 20 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Второй секретарь и помощник посла Индии в России Джейсундар побывал в Ярославле 19 июня и провел мастер-класс по йоге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

фото со страницы Вячеслава Гаврилова в Facebook

Мастер-класс прошел в рамках Дня Йоги, который проходил в центральном парке города на острове в пойме реки Которосль. В нем приняли участие несколько десятков ярославцев.

«Мастер-класс по сути представлял собой зарядку, никакого религиозного аспекта не было. В самой Индии, как рассказал господин Джейсундар, они рассматривают йогу не как религиозную практику, а как комплекс упражнений. Я пояснил, что в России йога пользуется особенной популярностью у женщин, которые хотят поддерживать себя в форме и восстановить душевное равновесие», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

По словам Вячеслава Гаврилова, на встрече с помощником посла шла речь о возможном установлении побратимских связей с одним из городов Индии.

«Отношения наших стран развиваются, осенью они ждут нашего Президента, посольство заинтересовано в межрегиональных контактах. Я рассказал о наших побратимских связях с другими городами мира. Возможно, посольство порекомендует какой-то индийский город для того, чтобы он стал побратимом Ярославля», — уточнил Вячеслав Гаврилов.