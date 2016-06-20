Рига, 20 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. По данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%, сообщает портал Rus.delfi.lv.

pixabay.com Одни пенсионеры

Наибольший квартальный прирост числа работающих зарегистрирован в Чехии (1,5%), Литве (1,3%) и Венгрии (1%). В странах ЕС и еврозоны в среднем квартальный прирост числа трудоустроенных жителей составил 0,3%. В первом квартале 2016 года в ЕС были трудоустроены 231,3 млн человек, в том числе 152,6 млн — в еврозоне.

По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ) на конец апреля 2016 года самый низкий уровень безработицы был в Рижском регионе — 5,6%, самый высокий в Латгалии — 18,8%. В Курземе безработица составляла 10,8%, в Видземе — 9,5%, в Земгале — 8,8%.

В марте уровень зарегистрированной безработицы составлял 9,1%, в феврале — 9,2%, в январе — 9,1%

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель директора Государственного агентства занятости (ГАЗ) Инесе Штейна заявила, что доля безработных старше 50 лет с 2009 года увеличилась на 9,1%. Это связано с общей тенденцией старения населения. Больше всего безработных в этом возрасте в Латгалии (Восточная часть Латвии). В 2015 году старше 50 лет были 40% постоянных жителей Латвии.