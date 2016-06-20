Астрахань, 20 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Из расположенного неподалёку от военного полигона Ашулук (Астраханская область) населённого пункта эвакуированы 600 жителей. С самого полигона, на котором сегодня, 20 июня, начался пожар на складе боеприпасов, эвакуированы 80 военнослужащих, передают «Вести».

mil.ru Полигон Ашулук

Отмечается, что пожар начался во время плановых работ в хранилище небоевых частей ракет-мишеней. Внезапно вспыхнул двигатель ракеты.

Людей с полигона спешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается. К настоящему моменту возгорание локализовано. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Отмечается, что в Ашулук выехала комиссия Минобороны России для расследования причин случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на складе боеприпасов произошёл в Астраханской области сегодня, 20 июня. На место ЧП выехали пожарные, спасатели и врачи. Горение возникло на складе, где хранятся ускорители ракетных двигателей С-75.