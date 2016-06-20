Таллин, 20 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. 65 голосами «за» парламент Эстонии принял инициированное Правительством Республики Постановление о «Задействовании Оборонительных войск при выполнении международных обязательств Эстонского государства в ходе международной военной операции Inherent Resolve. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает эстонский портал BaltNews. eeсо ссылкой на канцелярию парламента. Данное постановление позволит задействовать до 10 военнослужащих в международной военной операции Inherent Resolve, инициированной США.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Военная помощь

Цель операции — прямая и вспомогательная военная деятельность, направленная против «Исламского Государства» (организации, запрещенной в России). Одна из важных задач операции — обучение сил безопасности Ирака. Эстония изначально планирует задействовать в операции шесть пехотных инструкторов, направив их в Ирак. Там в сотрудничестве с военными из Дании, США, Латвии и других государств они займутся обучением сил безопасности Ирака. При необходимости Эстония в рамках выданного мандата задействует, прежде всего, штабных офицеров.

Основные регионы операции Inherent Resolve — Ирак и Сирия, но ведущие и вспомогательные элементы операции, равно как и штабы, располагаются также в Бахрейне, на Кипре, в Египте, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Катаре, Турции и Саудовской Аравии.